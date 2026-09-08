Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'911 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,040 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,032 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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