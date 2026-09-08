Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 12:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'885 Punkten steht. Bei 0,040 EUR erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR ein. Mit einem Wert von 0,032 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 394 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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