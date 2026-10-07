Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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07.10.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,032 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,032 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'504 Punkten notiert. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,034 EUR zu. Die Meyer Burger Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,032 EUR nach. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,032 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 59 Stück.
Redaktion finanzen.ch
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