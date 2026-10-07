Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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07.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 0,032 EUR zeigte sich die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,032 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'529 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,032 EUR. Bei 0,032 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,032 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.
Redaktion finanzen.ch
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