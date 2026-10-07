Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,032 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'529 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,032 EUR. Bei 0,032 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,032 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Redaktion finanzen.ch

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