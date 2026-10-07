Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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07.10.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochmittag nahezu unverändert
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich zuletzt im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,032 EUR an der Tafel.
Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,032 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'517 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,034 EUR. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,032 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,032 EUR. Zuletzt wechselten 8 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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