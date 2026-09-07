Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,040 EUR zu. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,040 EUR. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 409 Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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