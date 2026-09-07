Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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07.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 16:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,030 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,040 EUR zu. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,040 EUR. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 409 Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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