Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tritt am Vormittag auf der Stelle

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 0,030 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,040 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,030 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,040 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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