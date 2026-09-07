Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagmittag nahezu unbewegt
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Meyer Burger Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Stuttgart bei 0,030 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 0,030 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'063 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,040 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Bei 0,040 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 409 Aktien.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie
Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.