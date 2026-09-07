Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagmittag nahezu unbewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 0,030 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'063 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,040 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Bei 0,040 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 409 Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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