Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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07.08.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meyer Burger Technology-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Stuttgart bei 0,005 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Meyer Burger Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Stuttgart bei 0,005 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'560 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,022 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,005 EUR. Bei 0,005 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 20'124 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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