Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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07.08.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology behauptet sich am Freitagvormittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,005 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,005 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'502 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,005 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,005 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,005 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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