Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology behauptet sich am Freitagvormittag

Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,005 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'502 Punkten tendiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,005 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,005 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,005 EUR.

Redaktion finanzen.ch

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