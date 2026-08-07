Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagmittag ohne grosse Veränderung

Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,005 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'569 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,006 EUR aus. Die Meyer Burger Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,005 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,005 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 47 Stück.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember