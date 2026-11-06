Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology gibt am Freitagnachmittag deutlich nach

Die Meyer Burger Technology-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 16:28 Uhr um 60,0 Prozent auf 0,012 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'742 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,012 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,014 EUR. Zuletzt wechselten 3'257 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,118 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meyer Burger Technology-Aktie 883,333 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2026). Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 95,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Redaktion finanzen.ch

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