Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,032 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'549 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,034 EUR. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,032 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 189 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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