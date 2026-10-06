Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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06.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology stabilisiert sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meyer Burger Technology-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Stuttgart bei 0,032 EUR.
Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,032 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'617 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,034 EUR. Bei 0,032 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,032 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 21 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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