Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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06.10.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,032 EUR.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,032 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,034 EUR. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,032 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,032 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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