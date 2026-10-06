Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,032 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,034 EUR. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,032 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,032 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember