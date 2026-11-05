Meyer Burger Technology Aktie News: Anleger setzen Meyer Burger Technology am Donnerstagvormittag unter Druck

Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 09:28 Uhr 10,0 Prozent im Minus bei 0,018 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'230 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,018 EUR. Bei 0,020 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Bisher wurden heute 110 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.

Bei 0,118 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 555,556 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,001 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 96,667 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Redaktion finanzen.ch

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