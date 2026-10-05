Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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05.10.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Montagnachmittag nahezu unverändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,032 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'466 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,060 EUR. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,032 EUR. Bei 0,034 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Stuttgart 10'344 Meyer Burger Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Redaktion finanzen.ch
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