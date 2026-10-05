Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt Stellung am Montagvormittag

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'452 Punkten tendiert. Bei 0,034 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR ein. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,034 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 240 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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