Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag nahezu unbewegt

Mit einem Wert von 0,032 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'483 Punkten notiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,034 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,032 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,034 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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