Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.10.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,032 EUR.
Mit einem Wert von 0,032 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'483 Punkten notiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,034 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,032 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,034 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie
Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!