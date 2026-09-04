Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,030 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'215 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,032 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,030 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 308 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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