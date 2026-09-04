Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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04.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich zuletzt im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,030 EUR an der Tafel.
Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,030 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'231 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Die Meyer Burger Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,030 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,030 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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