Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,030 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten tendiert. Bei 0,030 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,030 EUR nach. Bei 0,030 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Redaktion finanzen.ch

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