Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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04.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Freitagmittag mit angezogener Handbremse
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,030 EUR.
Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,030 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'218 Punkten tendiert. Bei 0,030 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,030 EUR nach. Bei 0,030 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.
Redaktion finanzen.ch
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