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03.11.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagvormittag nahe Nulllinie
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,020 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,020 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. Bei 0,022 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,020 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,022 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 244 Meyer Burger Technology-Aktien.
Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,118 EUR. 490,000 Prozent Plus fehlen der Meyer Burger Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,001 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie 97,000 Prozent sinken.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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