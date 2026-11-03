Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,020 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. Bei 0,022 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,020 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,022 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 244 Meyer Burger Technology-Aktien.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,118 EUR. 490,000 Prozent Plus fehlen der Meyer Burger Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,001 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie 97,000 Prozent sinken.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember