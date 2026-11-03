Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tritt am Mittag auf der Stelle

Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,020 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,022 EUR. Bei 0,020 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,022 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 313 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,118 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 490,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 97,000 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember