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03.11.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tritt am Mittag auf der Stelle
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt im Stuttgart-Handel bei 0,020 EUR.
Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,020 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,022 EUR. Bei 0,020 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,022 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 313 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,118 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 490,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 97,000 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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