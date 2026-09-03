Meyer Burger Technology Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagnachmittag aus Meyer Burger Technology

Die Aktionäre schickten das Papier von Meyer Burger Technology nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 36,7 Prozent auf 0,027 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'195 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,027 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,043 EUR. Zuletzt wechselten 3'590 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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