Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 0,043 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'172 Punkten steht. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,043 EUR zu. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,043 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,043 EUR.

Redaktion finanzen.ch

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