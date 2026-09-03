Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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03.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 0,043 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 0,043 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'172 Punkten steht. Der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,043 EUR zu. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,043 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,043 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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