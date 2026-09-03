Meyer Burger Technology Aktie News: Anleger schicken Meyer Burger Technology am Donnerstagmittag tief südwärts

Um 12:28 Uhr ging es für die Meyer Burger Technology-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 36,7 Prozent auf 0,027 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'193 Punkten steht. Bei 0,027 EUR markierte die Meyer Burger Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,043 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'580 Meyer Burger Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Redaktion finanzen.ch

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