Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 0,021 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'839 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,019 EUR. Zuletzt wechselten 53'347 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,130 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meyer Burger Technology-Aktie somit 83,846 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,001 EUR am 14.07.2026. Derzeit notiert die Meyer Burger Technology-Aktie damit 3.400,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Redaktion finanzen.ch

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