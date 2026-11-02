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02.11.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag schwächer
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Meyer Burger Technology-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,0 Prozent auf 0,019 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 09:28 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 0,019 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'744 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,019 EUR nach. Mit einem Wert von 0,019 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3 Meyer Burger Technology-Aktien.
Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,130 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 584,211 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (0,001 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 96,842 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Meyer Burger Technology AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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