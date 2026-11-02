Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag schwächer

Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 09:28 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 0,019 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'744 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,019 EUR nach. Mit einem Wert von 0,019 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3 Meyer Burger Technology-Aktien.

Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,130 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 584,211 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2026 (0,001 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 96,842 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Redaktion finanzen.ch

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