Meyer Burger Technology Aktie News: Hausse bei Meyer Burger Technology am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die Meyer Burger Technology-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 25,0 Prozent auf 0,040 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'438 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Meyer Burger Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,040 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,032 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 869 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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