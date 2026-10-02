Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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02.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Bullen treiben Meyer Burger Technology am Vormittag an
Die Aktie von Meyer Burger Technology zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Meyer Burger Technology-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,3 Prozent auf 0,034 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 0,034 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'342 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,034 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,032 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meyer Burger Technology-Aktien beläuft sich auf 405 Stück.
Redaktion finanzen.ch
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