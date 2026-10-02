Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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02.10.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 0,032 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,032 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'406 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,034 EUR. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,032 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,032 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 808 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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