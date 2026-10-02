Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,032 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'406 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Meyer Burger Technology-Aktie sogar auf 0,034 EUR. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,032 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,032 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 808 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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