Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Mittwochnachmittag herbe Einbussen

Um 16:28 Uhr fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 14,0 Prozent auf 0,043 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'153 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,043 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,098 EUR. Bisher wurden heute 40'534 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.

Redaktion finanzen.ch

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