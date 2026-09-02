Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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02.09.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verzeichnet am Mittwochnachmittag herbe Einbussen
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 14,0 Prozent auf 0,043 EUR ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Meyer Burger Technology-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 14,0 Prozent auf 0,043 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'153 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,043 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,098 EUR. Bisher wurden heute 40'534 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.
Redaktion finanzen.ch
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