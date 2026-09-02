Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag tiefrot

Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 09:28 Uhr 14,0 Prozent im Minus bei 0,043 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'145 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,043 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,098 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 40'501 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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