Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Mit einem Wert von 0,032 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'393 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,034 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,032 EUR aus. Mit einem Wert von 0,034 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 115 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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