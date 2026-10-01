Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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01.10.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 0,032 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 0,032 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'393 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,034 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,032 EUR aus. Mit einem Wert von 0,034 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 115 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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