Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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01.10.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Vormittag um Nulllinie
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'456 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,034 EUR. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 0,034 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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