Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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01.10.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag gefragt
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 0,032 EUR zu.
Die Meyer Burger Technology-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 0,032 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'385 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,034 EUR. Bei 0,034 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 58 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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