Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology steigt am Dienstagnachmittag stark

Die Meyer Burger Technology-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 16:28 Uhr 19,0 Prozent im Plus bei 0,050 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Die Meyer Burger Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,052 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,043 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 62 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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