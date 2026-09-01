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Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999

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01.09.2026 09:29:00

Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt im Stuttgart-Handel bei 0,042 EUR.

Meyer Burger Technology
0.04 EUR 2.38%
Kaufen Verkaufen

Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,042 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'152 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,043 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,042 EUR. Mit einem Wert von 0,043 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’906.20 19.84 SXBVXU
Short 15’200.48 13.74 SLBZ3U
Short 15’772.02 8.82 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’247.62 01.09.2026 10:55:34
Long 13’734.69 19.57 SPB50U
Long 13’414.45 13.61 SVBOKU
Long 12’856.36 8.93 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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