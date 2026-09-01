Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Meyer Burger Technology-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,042 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'152 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,043 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,042 EUR. Mit einem Wert von 0,043 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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