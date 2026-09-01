Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteuert sich am Dienstagmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 0,043 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'026 Punkten steht. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,045 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,043 EUR. Von der Meyer Burger Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39 Stück gehandelt.

Redaktion finanzen.ch

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