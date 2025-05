Meyer Burger stellt Insolvenzantrag in Deutschland

Thun BE (awp/sda) - Das Solarunternehmen Meyer Burger hat für seine beiden deutschen Tochtergesellschaften die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Die Bemühungen um den Erhalt der Standorte will das Unternehmen nun mit einem Insolvenzverwalter fortsetzen.

Meyer Burger informierte am Samstag in einer Mitteilung über den Schritt. Er betrifft zum einen die Solarzellenfertigung in Thalheim bei Bitterfeld-Wolfen im Bundesland Sachsen Anhalt. Dort beschäftigt Meyer Burger nach eigener Aussage 331 Mitarbeitende.

Ebenfalls Insolvenz beantragte Meyer Burger für die Tochtergesellschaft Meyer Burger Germany in Hohenstein-Ernstthal in Sachsen. Dort sind 289 Mitarbeitende im Maschinenbau und in der Technologieentwicklung beschäftigt.