Meyer Burger startet Bezugsrechtshandel

Gwatt (awp) - Der Solarzellenhersteller Meyer Burger bestätigt die Details zur geplanten Kapitalerhöhung von bis zu 250 Millionen Franken. So startet am (morgigen) 1. November der Handel mit Bezugsrechten, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dieser dauert bis am 7. November. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien ist für den 11. November vorgesehen.

Am letzten Freitag segnete die Generalversammlung die Pläne für die Kapitalerhöhung ab. So sollen bis zu 934,67 Millionen neue Namenaktien zu einem Preis von 0,267 Franken pro Papier ausgegeben werden. Bestehende Aktionäre, die bei Börsenschluss am (heutigen) 31. Oktober Meyer-Burger-Aktien halten, sollen ein Bezugsrecht pro Aktie zugeteilt bekommen. Mit 20 Bezugsrechten können 7 neue Aktien gekauft werden.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung will Meyer Burger die jährliche Produktionskapazität für Solarzellen und Solarmodule auf rund 3 GW ausbauen.

rw/kw