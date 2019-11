Meyer Burger schliesst Verkauf des Software-Geschäfts ab - Aktie im Plus

Der Solarzulieferer Meyer Burger hat den bereits früher kommunizierten Verkauf seines Software-Geschäfts nun abgeschlossen.

Die Tochter AIS Automation in Dresden geht wie angekündigt an den österreichischen Technologiekonzern S&T . Der Verkaufspreis lag bei 14 Millionen Franken, teilte Meyer Burger am Montagabend mit.

Meyer Burger rechnet unverändert mit einem Buchgewinn von 2 Millionen Franken. Die verkaufte Software-Tochter beschäftigt früheren Angaben zufolge rund 140 Mitarbeiter.

Die Meyer Burger-Aktie legte im Schweizer Handel 3,09 Prozent auf 0,45 Franken zu.

ra/rw

Gwatt (awp)