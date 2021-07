Meyer Burger nimmt weiteres Kapital für den Firmenumbau auf - Aktie schlussendlich zweistellig im Minus

Der Anbieter von Solarzellen hatte diese beiden Finanzierungsinstrumente am Vorabend angekündigt. Konkret wurden gut 155,3 Millionen neu ausgegebene Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings zu 0,515 Franken das Stück platziert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche rund 6 Prozent des derzeitigen Aktienkapitals. Angekündigt worden war die Ausgabe von bis zu 160 Millionen Papieren.

Am Vorabend waren die Aktien bei 0,57 Franken aus dem Handel gegangen. Die neuen Aktien würden voraussichtlich am 5. Juli kotiert, hiess es weiter.

Bei den platzierten Wandelanleihen wurde mit 145 Millionen Euro der ursprüngliche Plan einer Platzierung von rund 125 Millionen übertroffen. Sie werden nun mit einem Coupon von 3,5 Prozent ausgestattet, dies mit Rückzahlung im Jahr 2027.

Die Anleihe kann aber auch in Namenaktien von Meyer Burger gewandelt werden. Der anfängliche Preis beinhalte eine Wandelprämie von 25 Prozent und liege bei 0,5868 Euro. Meyer Burger hat dabei ab 2025 ein Rückkaufsrecht für die Anleihe, sofern gewisse Bedingungen erfüllt sind.

Weiterer Ausbau

Vor kurzem hatte die Gruppe mit einem Konsortialkredit über 125 Millionen Euro und einem sogenannten Factoringvertrag in der Höhe von 60 Millionen bereits Gelder gesichert. Diese Kredite werden zum Grossteil von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt garantiert. Sie sind an die Produktion in den deutschen Werken in Thalheim und Freiberg gekoppelt und es wurde eine Stärkung des Eigenkapitals verlangt.

Mit den frischen Mitteln will Meyer Burger den Umbau der Gruppe weiter vorantreiben. Das Ziel sei es, zu einem führenden europäischen Hersteller von Solarzellen und -modulen heranzuwachsen, schrieb die Gruppe.

Die Gesellschaft hat nach Jahren ohne wirtschaftlichen Erfolg im vergangenen Jahr die Strategie geändert: Statt wie bisher Maschinen zur Herstellung von Solarzellen zu entwickeln und an Solarzellenproduzenten zu verkaufen, will das Unternehmen fortan selbst Solarzellen und -module herstellen.

Meyer-Burger-Aktien unter Abgabedruck nach Privatplatzierung

Die Aktien von Meyer Burger mussten am Donnerstag deutlich Federn lassen. Der Anbieter von Solarzellen hat sich via einer Privatplatzierung neuer Aktien und grüner Anleihen neues Kapital beschafft. Zum Handelsende verloren die Dividendenpapiere von Meyer Burger im Schweizer Handel 11,33 Prozent auf 0,51 Franken.

Insgesamt hat sich die Gesellschaft Mittel in der Höhe von 80 Millionen respektive 145 Millionen Franken beschafft. Die Kapitalbeschaffungsmassnehmen kämen nicht als Überraschung, habe die Gesellschaft doch solche bereits in Aussicht gestellt, schreiben die Analysten von Baader Helvea.

In Anbetracht der sehr ambitionierten Expansionspläne des Unternehmens würden ihnen diese Finanzierungsmassnahmen als angemessen erscheinen, so die Experten weiter. Ausserdem sei der Verwässerungseffekt begrenzt.

Dank dieser Mittel habe sich das finanzielle Risiko der Gesellschaft zwar deutlich reduziert, heisst es in einem anderen Marktkommentar.

Allerdings sei der Wandel zum Solarzellen- und Modulproduzenten noch nicht abgeschlossen und es bestünden erhebliche Prognoseunsicherheiten beim Cashflow, heisst es weiter. Trotz gesicherter Finanzierung für die nächsten Expansionsschritte sei ein Investment in Meyer Burger aufgrund der Prognoseunsicherheiten mit hohen Risiken behaftet, doppeln die Analysten von Baader Helvea nach.

rw/mk

Gwatt (awp)