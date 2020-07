Meyer Burger nennt Details zur geplanten Kapitalerhöhung - Eigenen Solarmodul-Produktion in Ostdeutschland

Meyer Burger geht auf Nummer sicher. Damit die für den geplanten Strategiewechsel benötigte Kapitalerhöhung zu Stande kommt, hat der Solarzulieferer zu Handen der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung zwei Alternativen ausgearbeitet. Nun werden im Vorfeld der Veranstaltung die Details dazu genannt.

In der ersten Variante würden bis zu 1,83 Milliarden Anteile zu 9 Rappen das Stück ausgegeben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ein Bezugsrecht für Altaktionäre gibt nur für rund zwei Drittel der neuen Aktien.

Bedingung für die Durchführung der Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 1 sei, dass ein Bruttoerlös von mindestens 150 Millionen Franken zusammenkommt. Daneben bestehen diverse weitere Bedingungen.

Falls die ao GV Traktandum 1 nicht zustimmt, kommt Traktandum 2 zur Abstimmung. In dieser Variante würde zuerst der Nennwert der Aktien von 5 auf 1 Rappen gesenkt, gefolgt von der Ausgabe von bis zu 3,29 Milliarden neuen Anteilen zum Preis von 5 Rappen das Stück. In dieser Variante würde der Bruttoerlös bei 164,4 Millionen Franken liegen.

Strategiewechsel

Heute verkauft Meyer Burger nur die Maschinen zur Produktion von Solarzellen und Solarmodulen. Mitte Juni hatte Meyer Burger angekündigt, dass man in die Produktion von Solarmodulen einsteigen will und die Gruppe so wieder profitabel werden soll. Für den Start in die neue Ära hat sich Meyer Burger nun für Standorte im "Solar Valley" in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt sowie in Freiberg in Sachsen entschieden, wie es in der Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

Dazu miete Meyer Burger in Bitterfeld-Wolfen Gebäude des ehemaligen Solarzellenherstellers Sovello langfristig und kostengünstig an. Zunächst gehe es um Flächen von 27'000 Quadratmetern, und bei Bedarf könnten weitere Flächen dazu gemietet werden. In Bitterfeld-Wolfen sollen künftig hocheffiziente Solarzellen mit der so genannten Heterojunction-Technologie hergestellt werden.

Im knapp 150 Kilometer entfernten Freiberg will Meyer Burger diese Hocheffizienz-Zellen zu "SmartWire"-Modulen weiterverarbeiten. Die patentgeschützten Module werden den Plänen zufolge auf rund 19'000 Quadratmetern in einer Produktionsanlage des ehemaligen SolarWorld-Konzerns gefertigt. Dies sei bis heute die grösste und modernste Anlage ihrer Art in Europa, schreibt Meyer Burger.

Option zum Produktionsausbau

Die Produktionsanlage für "SmartWire"-Module verfügt laut Meyer Burger heute über eine jährliche Kapazität von mehr als 600 Megawatt. Diese könne mit neuen Technologien auf mehr als 800 Megawatt erhöht werden. Zusätzlich erwirbt Meyer Burger am ehemaligen Solarworld-Standort Freiberg das Logistik- und Distributionszentrum mit 14'000 Quadratmetern Fläche. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Starten sollen die Produktionen im ersten Halbjahr 2021. Dabei würden die Kapazitäten auf jährlich 400 Megawatt in der Solarzellenproduktion und auf 400 Megawatt in der Modulproduktion ausgelegt. Der weitere Ausbau soll dann bis auf 5 Gigawatt erfolgen.

Für den Aufbau einer eigenen Produktion in Ostdeutschland braucht Meyer Burger aber zunächst Geld.

Die ausserordentliche Generalversammlung von Meyer Burger findet heute in Thun statt und beginnt um 10 Uhr. Der Handel der Aktien an der Schweizer Börse wurde daher bis auf Weiteres eingestellt. Dieser werde erst 30 Minuten nach Publikation der Abstimmungsresultate wieder aufgenommen.

