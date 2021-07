Meyer Burger erhält für IEC-Zertifizierung für Solarmodule - Meyer Burger-Aktie dennoch unter Druck

So seien alle Solarmodulprodukte durch das Prüfungsunternehmen VDE Renewables nach den Normen IEC 61215 und IEC 61730 zertifiziert worden, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die Hochleistungs-Solarmodule hätten bei der Prüfung im Vergleich mit dem marktüblichen Standard eine deutlich geringere Abnutzung aufgewiesen, so die Meldung. Zur kontinuierlichen Qualitätssicherung habe VDE zudem ein Prüflabor am Standort Freiberg in Betrieb genommen. In Freiberg wird Meyer Burger künftig Solarmodule herstellen.

Für die Aktie von Meyer Burger ging es im Schweizer Handel letztlich um 1,45 Prozent auf 0,4336 CHF nach unten.

Gwatt (awp)