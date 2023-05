Meyer Burger-Aktie tiefer: Meyer-Burger-Tochter MBT Systems begibt Wandelanleihe

Das Volumen werde bei etwa 230 Millionen Euro liegen, teilte Meyer Burger am Mittwoch mit.

Mit den Einnahmen solle die nächste Wachstumsphase beschleunigt werden. "Der Nettoerlös aus der Anleiheemission soll zur Finanzierung der Material- und Anlagenbeschaffung und des Hochlaufs der Modul- und Solarzellenproduktion verwendet werden, um auf die erwartete Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie zu reagieren, nachdem nun auch Europa, wie schon die USA, öffentliche Anreize schaffen will", wird CEO Gunter Erfurt in der Mitteilung zitiert.

Die Anleihe werde mit einer Stückelung von 100'000 Euro pro Anleihe zu 100 Prozent ihres Nennwerts begeben und werde voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen 3,500 und 4,000 Prozent pro Jahr verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar sein werde. Sofern sie nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und entwertet werde, soll die Anleihe am 17. Mai 2029 zu 100 Prozent ihres Nennwerts zurückgezahlt werden.

Die Anleihe ist den Angaben zufolge wandelbar in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien der Garantin mit einem Nennwert von je 0,05 Franken zu einem anfänglichen Wandlungspreis, der voraussichtlich mit einer Prämie zwischen 25 und 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der SIX Swiss Exchange AG zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt wird.

Der Preis der Anleihe werde voraussichtlich im Laufe des Tages festgesetzt. Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2023 sein.

Im Schweizer Handel fiel die Meyer-Burger-Aktie zuletzt um 7,80 Prozent auf 0,543 Franken.

hr/rw

Thun (awp)