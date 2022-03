Meyer Burger-Aktie steigt dennoch: Transformationsjahr mit roten Zahlen abgeschlossen

Doch im Geschäftsjahr 2021 wirkte sich die Transformation noch negativ auf die Zahlen aus. Der Umsatz von Meyer Burger sank auf 39,9 Millionen von 90,5 Millionen Franken im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Seit der Neuausrichtung stellt der bisherige Zulieferer seine eigenen Solarzellen und PV-Module her.

Auch der Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA rutschte noch tiefer in die roten Zahlen: -72,5 Millionen Franken nach -44,6 Millionen im Vorjahr. Die neuen Produktionsanlagen hätten sich im zweiten Halbjahr 2021 zudem auf die Abschreibungen ausgewirkt, so die Mitteilung weiter. Deshalb resultierte unter dem Strich erneut ein Verlust von 100,5 Millionen Franken. 2020 hatte Meyer Burger ein Reinergebnis von -64,5 Millionen Franken geschrieben.

Das ist somit der zehnte Jahresverlust in Folge. 2022 soll es aber zur grossen Wende kommen. Man sei mit einer hohen Nachfrage ins laufende Jahr gestartet. Das Segment der Dachanlagen für Wohn- und Kleingewerbehäuser, Meyer Burgers momentaner Hauptfokus, habe sich dabei stark entwickelt.

COVID bremst, Krieg beschleunigt

Die Nachfrage ist also da. Der Produktionsstart der Solarmodule im Sommer wurde aber bekanntlich durch unerwartete Lieferengpässe verzögert. Auch die Personalausfälle waren wegen der Pandemie laut den Angaben deutlich höher als üblich. Meyer Burger sei gezwungen gewesen, den Ausstoss der neuen Solarmodulproduktion im vierten Quartal 2021 und auch noch Anfang 2022 zu reduzieren.

Dagegen spielt der Ukrainekrieg dem Solarmodulhersteller sogar in die Hände. Der Ausbau der erneuerbaren Energien werde dadurch regelrecht beschleunigt, meint das Unternehmen.

Das und die starke Nachfrage erlaube es Meyer Burger, seine ursprünglich kommunizierten Ausbaupläne zu beschleunigen. Auch bei den Grossanlagen beabsichtigt das Unternehmen, das Wachstum voranzutreiben. Um die Expansion zu beschleunigen, strebt Meyer Burger langfristige Abnahmevereinbarungen mit grossen Projektentwicklern, unabhängigen Stromproduzenten und Energieversorgern an.

In diesem Zusammenhang überarbeitet das Unternehmen seine bisherige Prognose. Anpassungen sollen spätestens bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse im August kommuniziert werden.

Meyer Burger reduziert CO2-Emissionen massiv

Meyer Burger hat 2021 den Transformationsprozess mit tief roten Zahlen abgeschlossen. Trotz einer massiven Ausweitung der Produktionskapazität konnten die CO2-Emissionen reduziert werden.

Der Solarmodulhersteller Meyer Burger emittierte im vergangenen Jahr über alle 3 Scopes hinweg 849 Tonnen CO2, wie es im am Donnerstag veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht heisst. Das sind über 3000 Tonnen weniger als noch im Vorjahr.

Mittlerweile stösst Meyer Burger in Scope 2, dem Strom, gar kein CO2 mehr aus. Im Vorjahr fielen dort mit rund 2500 Tonnen CO2 noch der Grossteil der Treibhausgase an. Das Unternehmen setzt mittlerweile zu 100 Prozent auf Strom aus erneuerbaren Energien. "Ein nachhaltiges Geschäftsfeld reicht eben nicht. Das Unternehmen muss auch in seinem Tun nachhaltig sein", sagte Geschäftsführer Gunter Erfurt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Mehr Strom, Wasser und Abfall

Bei allen anderen Emissionen macht sich der Ausbau der Produktionskapazität aber deutlich bemerkbar. Der Energieverbrauch hat sich auf 29'581 Megawattstunden vervierfacht. Der Wasserverbrauch hat ebenfalls massiv zugenommen und es fiel fast viermal so viel Abfall an wie noch 2020. Auch der Sondermüll nahm zu.

Dafür recycelte Meyer Burger auch fast dreimal so viel wie im Vorjahr. Und neu recycelt der Hersteller auch Solarmodule - im Jahr 2021 waren es 54 Tonnen. In Zukunft sollen alle Solarmodule recycelt werden.

Zu den weiteren Zielen von Meyer Burger gehören die Sustainable Development Goals im Rahmen des Pariser Klimaabkommens. In Zukunft will der Solarmodulhersteller den Energieverbrauch zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen. Zudem sollen keine schädlichen Materialien verwendet werden.

Die Mayer Burger-Aktie lag an der Züricher Börse zeitweise deutlich im Minus. Im weiteren Handelsverlauf drehte Meyer Burger aber ins Plus. Die Papiere stiegen letztlich um 8,70 Prozent auf 0,44 Franken.

Gwatt / Zürich (awp)