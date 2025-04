Meyer Burger-Aktie sackt zweistellig ab: Meyer Burger mit Umsatzschwund und hohem operativen Verlust

Der Geschäftsbericht soll bis Ende Mai publiziert werden.

Der Umsatz erreichte 69,9 Millionen Franken, wie Meyer Burger am Freitag mitteilte. Damit hat er sich gegenüber den 135 Millionen des Vorjahres beinahe halbiert. Der operative Verlust (EBITDA) belief sich auf 210,4 Millionen Franken.

Bekanntlich hatte der grösste Auftraggeber Desri im vergangenen November seine Bestellungen mit sofortiger Wirkung eingestellt. Schon davor angelte sich Meyer Burger von einer Restrukturierung zur anderen. Mittlerweile kämpft das Unternehmen ums Überleben.

Im Januar hatte sich Meyer Burger Zeit und zusätzliche finanzielle Mittel verschafft. Die zur Stabilisierung abgeschlossene Brückenfinanzierung wurde verlängert und erhöht. Ausserdem hat das Unternehmen einen Übernahme-Prozess gestartet.

Übernahmeprozess läuft weiter

Im laufenden strategischen M&A-Prozess arbeite man weiterhin mit ausgewählten Interessenten zusammen, um schnellstmöglich vollständig finanzierte, verbindliche Angebote vorliegen zu haben, heisst es dazu in der aktuellen Mitteilung.

Bei der Beurteilung der Angebote würden sowohl Wertaspekte als auch die Fähigkeit zur Durchführung einer vollständig finanzierten Transaktion, berücksichtigt. Um die kurzfristigen Liquiditätsbedürfnisse zu decken, stütze man sich zudem weiterhin auf die Brückenfinanzierungsfazilität.

Andere finanzielle Kennzahlen kann Meyer Burger noch nicht veröffentlichen, da diese auf Annahmen inklusive einer Unternehmens-Fortführungsprüfung und Werthaltigkeitstests basieren.

Gleichzeitig bekräftigt das Unternehmen frühere Aussagen, wonach der Fortbestand von Meyer Burger "in hohem Masse unsicher" sei und von signifikanten neuen Finanzmitteln sowie von der erfolgreichen Umsetzung des Businessplanes abhänge.

Der detaillierte Jahresbericht soll bis am 31. Mai 2025 vorgelegt werden. Dies sei von der SIX Exchange Regulation so bewilligt worden.

An der SIX fällt die Meyer Burger-Aktie am Feritag zeitweise um 14,27 Prozent auf 1,736 Franken.

cf/hr

Bern (awp/sda)