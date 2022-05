Meyer Burger-Aktie rutscht unter die Nulllinie: Meyer Burger stellt neue Solarmodule vor

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt dominiert die Zuversicht: Die Börse zeigt sich höher. Auch am deutschen Finanzmarkt setzt ein Erholungskurs ein, der den DAX wieder über die Marke von 13'500 Punkten treibt. Der US-amerikanische Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls erholt. In Fernost dominierten am Dienstag die Bären.